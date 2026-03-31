Союзники поставили Украине очередной ультиматум: какой уступки Путину ждут от Киева

Президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые союзники Украины передали Киеву сигналы о возможном сокращении ударов по российскому нефтяному сектору на большие расстояния. Причиной этого, по его словам, явился резкий рост мировых цен на энергоносители. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в чате WhatsApp, передает Reuters.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова соответствовать взаимности в случае, если РФ прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, он подтвердил, что Киев готов к пасхальному перемирию.

"В последнее время, в связи с столь серьезным глобальным энергетическим кризисом, мы действительно получили сигналы от некоторых наших партнеров относительно того, как уменьшить наши меры в нефтяной и энергетической отраслях Российской Федерации", — отметил Зеленский.

В то же время, источник Reuters сообщил, что американские чиновники передали это сообщение украинской стороне в рамках постоянных переговоров, при этом подчеркнули, что первые "сигналы" вероятно поступали из Москвы.

По возвращении из своего визита на Ближний Восток, Зеленский сообщил, что удалось достичь договоренностей с несколькими странами региона о предоставлении Украине энергетической помощи. В частности, подписано соглашение о поставках дизельного топлива в течение года, что критически важно для работы ВСУ и сельскохозяйственного сектора, который является основой украинской экономики.

Что касается ударов по российской нефти, СМИ ранее сообщали, что украинские дроны разрушили около половины экспортных мощностей России. По оценкам журналистов, если из-за войны войны США в Иране Путин рассчитывал на неожиданную прибыль, эти надежды могут буквально исчезнуть, как дым.

