Є лише два сценарії для Києва після перемовин: розкрито страшний задум Трампа

Попри заяви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні, на практиці вони майже не рухаються вперед. Основна причина — американська сторона намагається просувати умови, які Росія висуває, але які для України неприйнятні.

Фото: з відкритих джерел

Політолог Петро Олещук пояснює, що США діють так через те, що Росія чітко заявила: жодні зміни, запропоновані Україною чи Європою, прийнятні не будуть. Фактично Москва вимагає виконати всі її умови або нічого не домовлятися. Навіть якщо частково ці вимоги почнуть виконувати, не факт, що це призведе до реальних результатів — швидше за все, це ще один тактичний хід Кремля. Тим часом американці прагнуть показати бодай якийсь результат.

На думку політолога, за таких обставин навряд чи варто очікувати ефективного завершення переговорного процесу. Можливі сценарії розвитку переговорів полягають у наступному: Україна та європейські партнери погоджують компромісні пропозиції. Віткофф і Кушнер їдуть до Москви, але росіяни відмовляються відступати від своїх вимог. Переговори знову заходять у глухий кут. У свою чергу США заявляють, що переговори безрезультатні, Трамп розчарований і припиняє участь у процесі.

Інших реалістичних сценаріїв наразі не передбачається. Петро Олещук переконаний, що могло б змінитися, якби США серйозно тиснули на Росію, але Трамп не готовий до таких кроків.

Як вже писали "Коментарі", зараз тривають дискусії щодо мирного плану, запропонованого США, але Росія висуває умови, неприйнятні для України щодо територій. Крім того, Кремль може вдатися до радикальних кроків, зокрема оголосити мобілізацію. Відтак Київ стоїть перед складним вибором: вести переговори вже зараз або дочекатися зміни обставин.