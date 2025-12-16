Есть только два сценария для Киева после переговоров: раскрыт страшный замысел Трампа

Несмотря на заявления спецпредставителя президента США Стива Виткоффа о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине, на практике они почти не двигаются вперед. Основная причина — американская сторона пытается продвигать условия, выдвигаемые Россией, но которые для Украины неприемлемы.

Фото: из открытых источников

Политолог Петр Олещук объясняет, что США действуют так потому, что Россия четко заявила: никакие изменения, предложенные Украиной или Европой, приемлемы не будут. Фактически Москва требует выполнить все условия или ничего не договариваться. Даже если частично эти требования начнут выполнять, не факт, что это приведет к реальным результатам, скорее всего, это еще один тактический ход Кремля. Тем временем американцы стремятся показать хоть какой-то результат.

По мнению политолога, в таких обстоятельствах вряд ли стоит ожидать эффективного завершения переговорного процесса. Возможные сценарии развития переговоров состоят в следующем: Украина и европейские партнеры согласовывают компромиссные предложения. Виткофф и Кушнер уезжают в Москву, но россияне отказываются отступать от своих требований. Переговоры снова заходят в тупик. В свою очередь США заявляют, что переговоры безрезультатны, Трамп разочарован и прекращает участие в процессе.

Других реалистичных сценариев пока не предвидится. Петр Олещук убежден, что могло бы измениться, если бы США серьезно давили на Россию, но Трамп не готов к таким шагам.

Как уже писали "Комментарии", сейчас продолжаются дискуссии по мирному плану, предложенному США, но Россия выдвигает условия, неприемлемые для Украины по территориям. Кроме того, Кремль может предпринять радикальные шаги, в частности объявить мобилизацию. Следовательно, Киев стоит перед сложным выбором: вести переговоры уже сейчас или дождаться изменения обстоятельств.