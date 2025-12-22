logo_ukra

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Є лише 2 - 3 місяці: українцям прямо розкрили тривожний сценарій війни Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Є лише 2 - 3 місяці: українцям прямо розкрили тривожний сценарій війни Путіна

Президент Румунії вважає, що мир, у якому агресор отримує вигоду, не сприятиме безпеці Європи та світу в майбутньому

22 грудня 2025, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Румунії Нікушор Дан висловив скепсис щодо швидкого мирного врегулювання в Україні, підкреслюючи, що Росія наразі зацікавлена у продовженні військових дій для розширення своїх територіальних здобутків.

Є лише 2 - 3 місяці: українцям прямо розкрили тривожний сценарій війни Путіна

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю виданню Politico румунський лідер заявив, що він більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокових перспектив досягнення миру. За його словами, Москва розглядає потенційний мир через два-три місяці як більш вигідний для себе, ніж нинішні умови, тому агресор продовжуватиме військові операції, оскільки на полі бою вже досяг певного прогресу.

Дан акцентував увагу на тому, що будь-яке врегулювання, яке приносить вигоду агресору, "не можна вважати корисним для безпеки Європи та стабільності у світі". Він додав, що рішення про мир має залишатися винятково за Україною, адже українці зазнали великих страждань, і неможливо критикувати їх за будь-який вибір, який вони зроблять у цьому контексті.

Президент Румунії також підкреслив важливість підтримки України з боку міжнародної спільноти, щоб країна могла самостійно визначати умови завершення конфлікту та відновлювати контроль над своїми територіями. Він наголосив на ролі Європи у гарантуванні безпеки та запобіганні ситуації, коли агресор отримує вигоду від війни.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 20 грудня в село Грабовське Сумської області несподівано ввійшли російські військові, і протягом кількох годин вони вивезли понад 50 місцевих жителів на територію РФ. Про це повідомив начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини