Є лише 2 - 3 місяці: українцям прямо розкрили тривожний сценарій війни Путіна

Президент Румунії Нікушор Дан висловив скепсис щодо швидкого мирного врегулювання в Україні, підкреслюючи, що Росія наразі зацікавлена у продовженні військових дій для розширення своїх територіальних здобутків.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю виданню Politico румунський лідер заявив, що він більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокових перспектив досягнення миру. За його словами, Москва розглядає потенційний мир через два-три місяці як більш вигідний для себе, ніж нинішні умови, тому агресор продовжуватиме військові операції, оскільки на полі бою вже досяг певного прогресу.

Дан акцентував увагу на тому, що будь-яке врегулювання, яке приносить вигоду агресору, "не можна вважати корисним для безпеки Європи та стабільності у світі". Він додав, що рішення про мир має залишатися винятково за Україною, адже українці зазнали великих страждань, і неможливо критикувати їх за будь-який вибір, який вони зроблять у цьому контексті.

Президент Румунії також підкреслив важливість підтримки України з боку міжнародної спільноти, щоб країна могла самостійно визначати умови завершення конфлікту та відновлювати контроль над своїми територіями. Він наголосив на ролі Європи у гарантуванні безпеки та запобіганні ситуації, коли агресор отримує вигоду від війни.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 20 грудня в село Грабовське Сумської області несподівано ввійшли російські військові, і протягом кількох годин вони вивезли понад 50 місцевих жителів на територію РФ. Про це повідомив начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.