Есть только 2 – 3 месяца: украинцам прямо раскрыли тревожный сценарий войны Путина

Президент Румынии Никушор Дан выразил скепсис относительно быстрого мирного урегулирования в Украине, подчеркивая, что Россия заинтересована в продолжении военных действий для расширения своих территориальных достижений.

Фото: из открытых источников

В интервью изданию Politico румынский лидер заявил, что он больше пессимист, чем оптимист по поводу краткосрочных перспектив достижения мира. По его словам, Москва рассматривает потенциальный мир через два-три месяца как более выгодный для себя, чем нынешние условия, поэтому агрессор будет продолжать военные операции, поскольку на поле боя уже достиг определенного прогресса.

Дан акцентировал внимание на том, что любое урегулирование, приносящее выгоду агрессору, "нельзя считать полезным для безопасности Европы и стабильности в мире". Он добавил, что решение о мире должно оставаться исключительно за Украиной, ведь украинцы испытали большие страдания, и невозможно критиковать их за любой выбор, который они сделают в этом контексте.

Президент Румынии подчеркнул важность поддержки Украины со стороны международного сообщества, чтобы страна могла самостоятельно определять условия завершения конфликта и восстанавливать контроль над своими территориями. Он отметил роль Европы в обеспечении безопасности и предотвращении ситуации, когда агрессор получает выгоду от войны.

