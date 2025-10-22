Є 2-3 місяці: у Раді б'ють на сполох, що в України може закінчитися газ

Україна може зіткнутися з нестачею газу вже у грудні або січні, тоді як влада продовжує запевняти, що електроенергії вистачить для забезпечення тепла громадянам.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Михайло Бондар, коментуючи стан підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років.

За словами депутата, реальні проблеми з газопостачанням в Україні мають дві головні причини — російські атаки на енергетичну інфраструктуру та неефективне управління державою у сфері закупівель.

затримуючи старт опалення. Розрахунок — на те, що енергетики зможуть відновлювати електропостачання, а люди будуть грітися дуйками, обігрівачами", — зазначив Михайло Бондар. "Є дуже великий ризик, що вже у грудні–січні не буде вистачати газу. Ясно, що влада намагається врегулювати це, сподіваючись на теплі дні й

Він також послався на неофіційну інформацію, за якою міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба нібито отримав доручення регулювати подачу тепла майже вручну, хоча сам депутат визнав, що це лише чутки. Відомо, що з цього питання проводилося закрите засідання уряду.

Бондар згадав і про колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, який до січня 2025 року очолював компанію. На думку депутата, він провалив процес закупівлі газу, залишивши країну без необхідних запасів перед зимовим періодом. Бондар нагадав, що проти Чернишова відкриті кримінальні провадження.

"Так, вони не були готові. Так, вони не закупили. І ми бачимо, що відбувається з укриттями по енергетиці — на третій рівень було списано 9 мільярдів гривень, і ті об’єкти недобудовані. Тому і газовидобування, і сам опалювальний сезон зараз — під дуже великим знаком питання", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські телеграм-канали поширюють брехню, нібито голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що "через складну ситуацію з енергоносіями опалення будуть подавати лише у квартири тих сімей, де чоловіки служать у Силах оборони України". Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк.

Насправді: відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, повністю згенероване штучним інтелектом. За даними сервісу для виявлення контенту, створеного ШІ, відео має штучне походження з вірогідністю у 98,6%, пишуть фактчекери з "Укрінформ".

