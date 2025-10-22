Есть 2-3 месяца: в Раде бьют тревогу, что у Украины может закончиться газ

Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре или январе, тогда как власти продолжают уверять, что электроэнергии хватит для обеспечения тепла гражданам.

Дефицит газа в Украине (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, комментируя состояние подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.

По словам депутата, у реальных проблем с газоснабжением в Украине есть две главные причины — российские атаки на энергетическую инфраструктуру и неэффективное управление государством в сфере закупок.

задерживая старт отопления. Расчет – на то, что энергетики смогут возобновлять электроснабжение, а люди будут греться дуйками, обогревателями", – отметил Михаил Бондарь. "Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пытаются урегулировать это, надеясь на теплые дни и

Он также сослался на неофициальную информацию, по которой министр развития общин и территорий Алексей Кулеба якобы получил поручение регулировать подачу тепла почти вручную, хотя сам депутат признал, что это только слухи. Известно, что по этому вопросу проводилось закрытое заседание правительства.

Бондарь упомянул и о бывшем главе НАК "Нафтогаз Украины" Алексее Чернышеве, который до января 2025 года возглавлял компанию. По мнению депутата, он провалил процесс закупки газа, оставив страну без необходимых запасов перед зимним периодом. Бондарь напомнил, что против Чернышева открыты уголовные производства.

"Да, они не были готовы. Да, они не закупили. И мы видим, что происходит с укрытиями по энергетике – на третий уровень было списано 9 миллиардов гривен, и эти объекты недостроены. Поэтому и газодобыча, и сам отопительный сезон сейчас под очень большим вопросом", — подытожил народный депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские телеграмм-каналы распространяют ложь, якобы председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что "из-за сложной ситуации с энергоносителями отопления будут подавать только в квартиры тех семей, где мужчины служат в Силах обороны Украины". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

На самом деле: видео, распространяемое российскими пропагандистами, полностью сгенерировано искусственным интеллектом. По данным сервиса для обнаружения контента, созданного ИИ, видео имеет искусственное происхождение с вероятностью в 98,6%.

