logo_ukra

BTC/USD

108397

ETH/USD

3840.82

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали «Опалення буде лише в домівках тих, хто пішов воювати»: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«Опалення буде лише в домівках тих, хто пішов воювати»: що відомо

Росіяни поширюють фейк, нібито в ухилянтів від армії в Україні не буде опалення

22 жовтня 2025, 18:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські телеграм-канали поширюють брехню, нібито голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що "через складну ситуацію з енергоносіями опалення будуть подавати лише у квартири тих сімей, де чоловіки служать у Силах оборони України". Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк.

«Опалення буде лише в домівках тих, хто пішов воювати»: що відомо

«Опалення буде лише в домівках тих, хто пішов воювати»: що відомо

Насправді: відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, повністю згенероване штучним інтелектом.

За даними сервісу для виявлення контенту, створеного ШІ, відео має штучне походження з вірогідністю у 98,6%, пишуть фактчекери з "Укрінформ".

«Опалення буде лише в домівках тих, хто пішов воювати»: що відомо - фото 2

                                                                                                                                                                                                           


Джерелом фейку став анонімний Instagram-акаунт, який має лише три відео, перше з яких було опубліковане лише 15 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що майже всі нічні прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра. При цьому удари по правобережжю були мінімальними або взагалі відсутніми. Це може свідчити про нову тактику окупантів, спрямовану на створення затяжного блекауту в Україні.

Суть цієї тактики полягає в розбалансуванні енергосистеми між східними та західними регіонами країни. На лівобережжі зосереджена значна частина теплових та гідроелектростанцій. Якщо знищити їх, на сході виникне критичний дефіцит електроенергії. Водночас на заході, де працюють атомні електростанції, утвориться профіцит – надлишок електрики, який неможливо передати на схід через недостатню пропускну здатність мереж.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини