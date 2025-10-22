Російські телеграм-канали поширюють брехню, нібито голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що "через складну ситуацію з енергоносіями опалення будуть подавати лише у квартири тих сімей, де чоловіки служать у Силах оборони України". Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк.

«Опалення буде лише в домівках тих, хто пішов воювати»: що відомо

Насправді: відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, повністю згенероване штучним інтелектом.

За даними сервісу для виявлення контенту, створеного ШІ, відео має штучне походження з вірогідністю у 98,6%, пишуть фактчекери з "Укрінформ".





Джерелом фейку став анонімний Instagram-акаунт, який має лише три відео, перше з яких було опубліковане лише 15 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що майже всі нічні прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра. При цьому удари по правобережжю були мінімальними або взагалі відсутніми. Це може свідчити про нову тактику окупантів, спрямовану на створення затяжного блекауту в Україні.

Суть цієї тактики полягає в розбалансуванні енергосистеми між східними та західними регіонами країни. На лівобережжі зосереджена значна частина теплових та гідроелектростанцій. Якщо знищити їх, на сході виникне критичний дефіцит електроенергії. Водночас на заході, де працюють атомні електростанції, утвориться профіцит – надлишок електрики, який неможливо передати на схід через недостатню пропускну здатність мереж.