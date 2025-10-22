logo

«Отопление будет только в домах тех, кто пошел воевать»: что известно

Россияне распространяют фейк, что якобы у уклонистов от армии в Украине не будет отопления

22 октября 2025, 18:46
Автор:
Недилько Ксения

Российские телеграм-каналы распространяют ложь, будто бы председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что "из-за сложной ситуации с энергоносителями отопления будут подавать только в квартиры тех семей, где мужчины служат в Силах обороны Украины". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

«Отопление будет только в домах тех, кто пошел воевать»: что известно

«Отопление будет только в домах тех, кто пошел воевать»: что известно

На самом деле: видео, распространяемое российскими пропагандистами, полностью сгенерировано искусственным интеллектом.

По данным сервиса для обнаружения контента, созданного ИИ, видео имеет искусственное происхождение с вероятностью 98,6%, пишут фактчекеры из "Укринформ".

                                                                                                             

«Отопление будет только в домах тех, кто пошел воевать»: что известно - фото 2

                                                                                                                                                                                                           

Источником фейка стал анонимный Instagram-аккаунт, имеющий всего три видео, первое из которых было опубликовано только 15 октября 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что почти все ночные прилеты зафиксированы на левом берегу Днепра. При этом ушибы по правобережью были минимальными или вообще отсутствовали. Это может свидетельствовать о новой тактике оккупантов, направленной на создание затяжного блекаута в Украине.

Суть этой тактики состоит в разбалансировании энергосистемы между восточными и западными регионами страны. На левобережье сосредоточена значительная часть тепловых и гидроэлектростанций. Если их уничтожить, на востоке возникнет критический дефицит электроэнергии. В то же время, на западе, где работают атомные электростанции, образуется профицит – избыток электричества, который невозможно передать на восток из-за недостаточной пропускной способности сетей.



