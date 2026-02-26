Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся з публічним посланням до Володимира путіна, закликавши його припинити війну проти України та спробувати змінити власну історичну спадщину.

Борис Джонсон про путіна

Джонсон заявив, що нинішній президент РФ ризикує увійти в історію як лідер, який розв’язав наймасштабнішу війну в Європі за останні сто років і не досяг заявлених цілей. На його думку, Путін усе ще має можливість змінити хід подій, виступивши ініціатором мирного врегулювання.

Колишній британський прем’єр вважає, що російський лідер має політичні інструменти для того, щоб представити навіть відступ Росії з України як внутрішній політичний успіх. За словами Джонсона, Кремль здатен пояснити своїм громадянам будь-який сценарій як досягнення поставлених завдань.

Він наголосив, що єдиний спосіб змінити оцінку нинішньої війни в майбутніх підручниках історії — це припинити бойові дії та укласти угоду, яка передбачатиме вихід російських військ з української території.

Таким чином, Джонсон фактично запропонував Путіну варіант зберегти політичне обличчя шляхом завершення війни та переходу до переговорного процесу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир і засновник Руського добровольчого корпусу Денис Капустин (позивний WhiteRex) заявив, що у перші дні повномасштабного вторгнення був переконаний у швидкій поразці України через віру в потужність російської армії.

За його словами, ще чотири роки тому він сприймав російські збройні сили як “другу армію світу” з надсучасним озброєнням і підготовкою. У його уявленні техніка на кшталт “Армати”, ударні гелікоптери Ка-52, стратегічні підводні човни та спецпідрозділи РФ здавалися символами абсолютної військової переваги.

