Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился с публичным посланием к Владимиру Путину, призвав его прекратить войну против Украины и попытаться изменить собственное историческое наследие.

Борис Джонсон о путине

Джонсон заявил, что нынешний президент РФ рискует войти в историю как лидер, развязавший самую масштабную войну в Европе за последние сто лет и не достигший заявленных целей. По его мнению, у Путина все еще есть возможность изменить ход событий, выступив инициатором мирного урегулирования.

Бывший британский премьер считает, что у российского лидера есть политические инструменты для того, чтобы представить даже отступление России из Украины как внутренний политический успех. По словам Джонсона, Кремль способен объяснить своим гражданам любой сценарий как достижение поставленных задач.

Он отметил, что единственный способ изменить оценку нынешней войны в будущих учебниках истории — это прекратить боевые действия и заключить соглашение, предусматривающее выход российских войск с украинской территории.

Таким образом, Джонсон фактически предложил Путину вариант сохранить политическое лицо путем завершения войны и перехода к переговорному процессу.

