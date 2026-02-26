logo

Джонсон предложил Путину способ "спасти лицо"

Экс-премьер Великобритании заявил, что у Владимира Путина еще есть шанс изменить свое место в истории, если прекратит войну против Украины

26 февраля 2026, 18:37
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился с публичным посланием к Владимиру Путину, призвав его прекратить войну против Украины и попытаться изменить собственное историческое наследие.

Джонсон предложил Путину способ "спасти лицо"

Борис Джонсон о путине

Джонсон заявил, что нынешний президент РФ рискует войти в историю как лидер, развязавший самую масштабную войну в Европе за последние сто лет и не достигший заявленных целей. По его мнению, у Путина все еще есть возможность изменить ход событий, выступив инициатором мирного урегулирования.

Бывший британский премьер считает, что у российского лидера есть политические инструменты для того, чтобы представить даже отступление России из Украины как внутренний политический успех. По словам Джонсона, Кремль способен объяснить своим гражданам любой сценарий как достижение поставленных задач.

Он отметил, что единственный способ изменить оценку нынешней войны в будущих учебниках истории — это прекратить боевые действия и заключить соглашение, предусматривающее выход российских войск с украинской территории.

Таким образом, Джонсон фактически предложил Путину вариант сохранить политическое лицо путем завершения войны и перехода к переговорному процессу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Капустин (позывной WhiteRex) заявил, что в первые дни полномасштабного вторжения был убежден в скором поражении Украины из-за веры в мощь российской армии.
По его словам, еще четыре года назад он воспринимал российские вооруженные силы как "вторую армию мира" со сверхсовременным вооружением и подготовкой. В его представлении техника типа “Арматы”, ударные вертолеты Ка-52, стратегические подлодки и спецподразделения РФ казались символами абсолютного военного превосходства.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABrU7A6KHYo&t=36s
