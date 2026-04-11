Джонсон таємно відвідав позиції ЗСУ: чому після цього обрушився із критикою на Захід

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував емоційний репортаж про поїздку на передову до Запорізької області, де відвідав позиції українських військових у районі Гуляйполя. У колонці для Daily Mail він не лише описав реалії війни, а й різко розкритикував Захід за недостатню підтримку України.

Борис Джонсон. Фото: із відкритих джерел

Джонсон побував у бійців 65-ї бригади і особисто побачив життя прифронтових населених пунктів – зруйновані будинки, що працюють під обстрілами магазини та дороги, затягнуті захисними сітками від дронів. Він назвав цю ділянку "кілзоною", наголосивши, що саме тут вирішується доля важливих територій, на які, на його думку, націлився Володимир Путін.

Екс-прем'єр попередив: існує ризик, що Захід почне "забувати" цю війну, незважаючи на очевидність того, хто в ній є агресором. Він також провів паралелі між конфліктом в Україні та подіями на Близькому Сході, заявивши, що це "два фронти однієї боротьби" проти авторитарних режимів.

Особливу увагу Джонсон приділив критиці пропозицій щодо територіальних поступок Україні. Як аргумент він навів історію української військовослужбовці з Краматорська, яка, за його словами, ніколи не погодиться на компроміс із Кремлем.

Політик також закликав союзників діяти більш рішуче. На його думку, США, Великобританія та інші країни мають достатні ресурси, щоб посилити підтримку Києва, включаючи далекобійне озброєння та використання заморожених російських активів.

"Питання не в тому, чи Росія зможе перемогти – не зможе. Питання, чи робимо ми достатньо, щоб допомогти Україні виграти. І відповідь – ні", — наголосив Джонсон.

За його словами, незважаючи на втому, українці зберігають рішучість і здатні здобути перемогу, проте зволікання союзників продовжує збільшувати ціну цієї війни.

