Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал эмоциональный репортаж о поездке на передовую в Запорожской области, где посетил позиции украинских военных в районе Гуляйполя. В колонке для Daily Mail он не только описал реалии войны, но и резко раскритиковал Запад за недостаточную поддержку Украины.

Джонсон побывал у бойцов 65-й бригады и лично увидел жизнь прифронтовых населённых пунктов – разрушенные дома, работающие под обстрелами магазины и дороги, затянутые защитными сетками от дронов. Он назвал этот участок "киллзоной", подчеркнув, что именно здесь решается судьба важных территорий, на которые, по его мнению, нацелился Владимир Путин.

Экс-премьер предупредил: существует риск, что Запад начнёт "забывать" эту войну, несмотря на очевидность того, кто в ней агрессор. Он также провёл параллели между конфликтом в Украине и событиями на Ближнем Востоке, заявив, что это "два фронта одной борьбы" против авторитарных режимов.

Особое внимание Джонсон уделил критике предложений о территориальных уступках Украине. В качестве аргумента он привёл историю украинской военнослужащей из Краматорска, которая, по его словам, никогда не согласится на компромисс с Кремлём.

Политик также призвал союзников действовать решительнее. По его мнению, США, Великобритания и другие страны обладают достаточными ресурсами, чтобы усилить поддержку Киева, включая дальнобойное вооружение и использование замороженных российских активов.

"Вопрос не в том, сможет ли Россия победить – не сможет. Вопрос в том, делаем ли мы достаточно, чтобы помочь Украине выиграть. И ответ – нет", — подчеркнул Джонсон.

По его словам, несмотря на усталость, украинцы сохраняют решимость и способны добиться победы, однако промедление союзников продолжает увеличивать цену этой войны.

