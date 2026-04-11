Новая стратегия Зеленского: Украина делает ставку на две страны

Украина активизирует внешнеполитическое наступление, усиливая сотрудничество с Турцией и Сирией на фоне осложнения отношений с США и замедления мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает Politico.

Визит Владимира Зеленского на Ближний Восток

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе провёл серию встреч в Анкаре и Дамаске, включая трёхсторонние переговоры с президентом Сирии Ахмед аль-Шараа и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский назвал одной из самых позитивных за последние годы.

В Киеве считают, что стране необходимы новые союзники – не только для дипломатического давления на Москву, но и для поддержки территориальной целостности. Особенно это актуально на фоне неопределённости в отношениях с Вашингтоном при президентстве Дональда Трампа.

Турция, обладающая второй по численности армией в НАТО и мощной оборонной промышленностью, рассматривается как ключевой партнёр. Несмотря на тесные экономические связи с Россией, Анкара остаётся важным поставщиком вооружений Украине и одновременно балансирует между различными центрами силы.

Сближение с Сирией также рассматривается как часть более широкой стратегии. Киев видит перспективы сотрудничества в энергетике, логистике и обороне, несмотря на тяжёлое послевоенное состояние страны.

Эксперты отмечают, что формирование оси "Украина–Турция–Сирия" может изменить баланс сил между Чёрным и Средиземным морями и стать противовесом союзу Иран и Россия. На фоне нестабильности в регионе это открывает новые возможности для Киева – от военных соглашений до расширения логистических маршрутов.

В то же время Анкара обеспокоена усилением России в Чёрном море, что делает сотрудничество с Украиной не только прагматичным, но и стратегически важным шагом.

Читайте также на портале "Комментарии" — заканчивается терпение: как Трамп пригрозил решить блокаду Ормузского пролива.



