Нова стратегія Зеленського: Україна робить ставку на дві країни

Україна активізує зовнішньополітичний наступ, посилюючи співпрацю з Туреччиною та Сирією на тлі ускладнення відносин із США та уповільнення мирних переговорів із Росією. Про це повідомляє Politico.

Візит Володимира Зеленського до Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський минулого тижня провів серію зустрічей в Анкарі та Дамаску, включаючи тристоронні переговори з президентом Сирії Ахмед аль-Шараа та головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Зустріч із лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом Зеленський назвав однією з найпозитивніших за останні роки.

У Києві вважають, що країні потрібні нові союзники – не лише для дипломатичного тиску на Москву, а й для підтримки територіальної цілісності. Особливо це актуально на тлі невизначеності у відносинах із Вашингтоном за президентства Дональда Трампа.

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО і потужну оборонну промисловість, розглядається як ключовий партнер. Незважаючи на тісні економічні зв'язки з Росією, Анкара залишається важливим постачальником озброєнь в Україні та одночасно балансує між різними центрами сили.

Зближення із Сирією також розглядається як частина ширшої стратегії. Київ бачить перспективи співпраці в енергетиці, логістиці та обороні, незважаючи на важкий повоєнний стан країни.

Експерти зазначають, що формування осі "Україна–Туреччина–Сирія" може змінити баланс сил між Чорним та Середземним морями та стати противагою союзу Іран та Росія. На тлі нестабільності у регіоні це відкриває нові можливості для Києва – від військових угод до розширення логістичних маршрутів.

Водночас Анкара стурбована посиленням Росії у Чорному морі, що робить співпрацю з Україною не лише прагматичним, а й стратегічно важливим кроком.

