Джонсон назвав єдиний спосіб зупинити Путіна: без цього війна не закінчиться

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія не припинить війну проти України доти, доки західні країни не сформулюють для Кремля чітку та недвозначну позицію щодо майбутнього Києва. На його думку, нинішня невизначеність лише підштовхує Володимира Путіна до продовження агресії.

Борис Джонсон. Фото: із відкритих джерел

В інтерв'ю Sky News Джонсон зазначив, що російський президент досі не розуміє, наскільки далеко готові зайти союзники України. Поки Москва розраховує зберегти простір для політичних маневрів і сумнівається у довгостроковій підтримці Києва, вона продовжуватиме військові дії.

Політик переконаний, що одним із ключових кроків для припинення війни має стати повернення до колишньої політики Заходу щодо членства України в НАТО. За його словами, Вашингтон, Лондон, Париж та інші союзники мають відверто підтвердити, що Україна обов'язково стане частиною Альянсу.

Джонсон вважає, що саме така ясність може позбавити Кремль надії досягти своєї мети військовим шляхом.

Окремо колишній глава британського уряду висловився про роль президента США Дональда Трампа. На його думку, саме американський лідер здатний чинити на Росію максимальний тиск.

Джонсон підкреслив, що Трамп уже демонстрував готовність приймати жорсткі зовнішньополітичні рішення, зокрема застосовуючи силу проти Ірану. З цієї причини екс-прем'єр вважає, що нинішній президент США може стати тим політиком, який зможе змусити Кремль змінити свою позицію та наблизити завершення війни.

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