logo

BTC/USD

65870

ETH/USD

1933.53

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Джонсон назвал единственный способ остановить Путина: без этого война не закончится
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон назвал единственный способ остановить Путина: без этого война не закончится

Экс-премьер Британии заявил, что Запад сам оставляет Кремлю пространство для продолжения войны, а Трамп способен изменить ситуацию

21 июля 2026, 07:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не прекратит войну против Украины до тех пор, пока западные страны не сформулируют для Кремля четкую и недвусмысленную позицию относительно будущего Киева. По его мнению, нынешняя неопределенность лишь подталкивает Владимира Путина к продолжению агрессии.

Джонсон назвал единственный способ остановить Путина: без этого война не закончится

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

В интервью Sky News Джонсон отметил, что российский президент до сих пор не понимает, насколько далеко готовы зайти союзники Украины. Пока Москва рассчитывает сохранить пространство для политических маневров и сомневается в долгосрочной поддержке Киева, она будет продолжать военные действия.

Политик убежден, что одним из ключевых шагов для прекращения войны должно стать возвращение к прежней политике Запада в отношении членства Украины в НАТО. По его словам, Вашингтон, Лондон, Париж и другие союзники должны открыто подтвердить, что Украина обязательно станет частью Альянса.

Джонсон считает, что именно такая ясность может лишить Кремль надежды добиться своих целей военным путем.

Отдельно бывший глава британского правительства высказался о роли президента США Дональда Трампа. По его мнению, именно американский лидер способен оказать на Россию максимальное давление.

Джонсон подчеркнул, что Трамп уже демонстрировал готовность принимать жесткие внешнеполитические решения, в том числе применяя силу против Ирана. По этой причине экс-премьер считает, что нынешний президент США может стать тем политиком, который сумеет заставить Кремль изменить свою позицию и приблизить завершение войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — война перешла роковую черту: сколько составили потери России и Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8VZkG5-gcGY
Теги:

Новости

Все новости