Джонсон назвал единственный способ остановить Путина: без этого война не закончится

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не прекратит войну против Украины до тех пор, пока западные страны не сформулируют для Кремля четкую и недвусмысленную позицию относительно будущего Киева. По его мнению, нынешняя неопределенность лишь подталкивает Владимира Путина к продолжению агрессии.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

В интервью Sky News Джонсон отметил, что российский президент до сих пор не понимает, насколько далеко готовы зайти союзники Украины. Пока Москва рассчитывает сохранить пространство для политических маневров и сомневается в долгосрочной поддержке Киева, она будет продолжать военные действия.

Политик убежден, что одним из ключевых шагов для прекращения войны должно стать возвращение к прежней политике Запада в отношении членства Украины в НАТО. По его словам, Вашингтон, Лондон, Париж и другие союзники должны открыто подтвердить, что Украина обязательно станет частью Альянса.

Джонсон считает, что именно такая ясность может лишить Кремль надежды добиться своих целей военным путем.

Отдельно бывший глава британского правительства высказался о роли президента США Дональда Трампа. По его мнению, именно американский лидер способен оказать на Россию максимальное давление.

Джонсон подчеркнул, что Трамп уже демонстрировал готовность принимать жесткие внешнеполитические решения, в том числе применяя силу против Ирана. По этой причине экс-премьер считает, что нынешний президент США может стать тем политиком, который сумеет заставить Кремль изменить свою позицию и приблизить завершение войны.

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