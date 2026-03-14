Джгут замість турнекету та ще й неправильно накладений: як рятують російських бійців вражає

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Харківському напрямку український FPV-дрон уразив автомобіль російських військових типу УАЗ, відомий як "буханка". Після атаки двоє військовослужбовців РФ отримали важкі поранення.
Порятунок поранених російських військових
Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відео, зняте камерою GoPro одного з російських військових.
На кадрах видно, як після удару FPV-дрона російські військові намагаються надати допомогу пораненим. За словами Бутусова, для зупинки кровотечі вони використовували джгути, однак накладали їх неправильно, що могло значно знизити ефективність допомоги.
Журналіст зазначив, що у багатьох арміях світу подібні джгути давно замінили сучасними турнікетами, які значно ефективніше перекривають кровотечу.
На відео також чути команди російських військових, які намагаються евакуювати поранених після удару.
За словами Бутусова, у ролику не показано, чи вдалося врятувати поранених російських військових.