Джгут замість турнекету та ще й неправильно накладений: як рятують російських бійців вражає
Джгут замість турнекету та ще й неправильно накладений: як рятують російських бійців вражає

На Харківському напрямку український FPV-дрон уразив російський автомобіль, після чого двоє військових РФ отримали важкі поранення

14 березня 2026, 15:42
Ткачова Марія

На Харківському напрямку український FPV-дрон уразив автомобіль російських військових типу УАЗ, відомий як "буханка". Після атаки двоє військовослужбовців РФ отримали важкі поранення.

Джгут замість турнекету та ще й неправильно накладений: як рятують російських бійців вражає

Порятунок поранених російських військових

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відео, зняте камерою GoPro одного з російських військових.

На кадрах видно, як після удару FPV-дрона російські військові намагаються надати допомогу пораненим. За словами Бутусова, для зупинки кровотечі вони використовували джгути, однак накладали їх неправильно, що могло значно знизити ефективність допомоги.

Журналіст зазначив, що у багатьох арміях світу подібні джгути давно замінили сучасними турнікетами, які значно ефективніше перекривають кровотечу.

На відео також чути команди російських військових, які намагаються евакуювати поранених після удару.

За словами Бутусова, у ролику не показано, чи вдалося врятувати поранених російських військових.

Джерело: https://t.me/ButusovPlus
