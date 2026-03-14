Жгут вместо турнекета да еще и неправильно наложен: как спасают российских бойцов впечатляет

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Харьковском направлении украинский FPV-дрон поразил автомобиль российских военных типа УАЗ, известный как "буханка". После атаки двое военнослужащих РФ получили тяжелые ранения.
Спасение раненых российских военных
Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео, снятое камерой GoPro одного из российских военных.
На кадрах видно, как после удара FPV-дрона российские военные пытаются оказать помощь раненым. По словам Бутусова, для остановки кровотечения они использовали жгуты, однако накладывали их неправильно, что могло значительно снизить эффективность помощи.
Журналист отметил, что во многих армиях мира подобные жгуты давно заменили современными турникетами, значительно эффективнее перекрывающими кровотечение.
На видео также слышны команды российских военных, пытающихся эвакуировать раненых после удара.
По словам Бутусова, в ролике не показано, удалось ли спасти раненых российских военных.