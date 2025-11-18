Дві українські АЕС працюють на межі після атаки на підстанцію – МАГАТЕ попереджає про небезпечну тенденцію

Дві українські атомні електростанції — Хмельницька та Рівненська — уже десять днів працюють у режимі зниженої потужності після того, як під час нічної атаки 7 листопада була серйозно пошкоджена критична електрична підстанція. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі у новому офіційному звіті.

В МЕГАТЕ стривожені: дві українські АЕС працюють на знижених потужностях – чим це загрожує

Унаслідок удару обидві АЕС втратили по одній із двох ліній електропостачання напругою 750 кВ — ключових для зовнішнього живлення систем безпеки та охолодження. Через це оператор енергосистеми був змушений наказати знизити потужність роботи кількох реакторів.

Попри те, що одну з ліній уже вдалося відновити, інша й досі лишається пошкодженою. Три енергоблоки працюють на мінімально можливій потужності за вимогою оператора.

Рафаель Ґроссі підкреслив, що стабільне зовнішнє живлення є критично важливим для безпечної роботи реакторів:



– "Надійне оф-site живлення — основа ядерної безпеки. Наші експерти продовжать оцінювати стан підстанцій, життєво необхідних для роботи українських АЕС".

Ситуація на Запорізькій АЕС частково стабілізувалася завдяки локальним перемир’ям, які дали змогу ремонтним бригадам провести відновлювальні роботи наприкінці жовтня та минулого тижня. Станція вперше за місяць отримала зовнішнє живлення, що дозволило відновити технічне обслуговування систем безпеки.

Однак одна з відновлених ліній — 750 кВ "Дніпровська" — знову відключилася в п’ятницю ввечері через спрацювання системи захисту. Причини обриву наразі з’ясовуються. МАГАТЕ проводить консультації з обома сторонами, аби пришвидшити відновлення.

Паралельно Україна продовжує отримувати міжнародне обладнання для підтримання ядерної безпеки. Mykolaivoblenergo передали електротехнічне устаткування, Південноукраїнська АЕС — 12 станцій моніторингу гамма-випромінювання, які також подаватимуть дані в глобальну систему IRMIS.

Чорнобильська АЕС отримала позашляховик, а підприємство з управління радіоактивними відходами — нове IT-обладнання. Поставки забезпечили Велика Британія, ЄС, Австрія, Франція, Німеччина та Італія.

Загалом з початку повномасштабної війни МАГАТЕ організувало 174 передачі обладнання на суму понад 20,5 млн євро.

