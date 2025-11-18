Две украинские АЭС работают на грани после атаки на подстанцию – МАГАТЭ предупреждает об опасной тенденции

Две украинские атомные электростанции – Хмельницкая и Ровенская – уже десять дней работают в режиме пониженной мощности после того, как во время ночной атаки 7 ноября была серьезно повреждена критическая электрическая подстанция. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в новом официальном отчете.

В МЕГАТЕ встревожены: две украинские АЭС работают на пониженных мощностях – чем это чревато

В результате удара обе АЭС потеряли по одной из двух линий электроснабжения напряжением 750 кВ — ключевых для внешнего питания систем безопасности и охлаждения. Поэтому оператор энергосистемы был вынужден приказать снизить мощность работы нескольких реакторов.

Несмотря на то, что одну из линий уже удалось восстановить, другая до сих пор остается поврежденной. Три энергоблока работают на минимально возможной мощности по требованию оператора.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что стабильное внешнее питание является критически важным для безопасной работы реакторов:



– "Надежное оф-site питание – основа ядерной безопасности. Наши эксперты продолжат оценивать состояние подстанций, необходимых для работы украинских АЭС".

Ситуация на Запорожской АЭС частично стабилизировалась благодаря локальным перемириям, которые позволили ремонтным бригадам провести восстановительные работы в конце октября и на прошлой неделе. Станция впервые за месяц получила наружное питание, что позволило восстановить техническое обслуживание систем безопасности.

Однако одна из восстановленных линий – 750 кВ "Днепровская" – снова отключилась в пятницу вечером из-за срабатывания системы защиты. Причины обрыва выясняются. МАГАТЭ проводит консультации с обеими сторонами, чтобы ускорить восстановление.

Параллельно Украина продолжает получать международное оборудование для обеспечения ядерной безопасности. Mykolaivoblenergo передали электротехническое оборудование, Южноукраинская АЭС — 12 станций мониторинга гамма-излучения, которые будут также подавать данные в глобальную систему IRMIS.

Чернобыльская АЭС получила внедорожник, а предприятие по управлению радиоактивными отходами – новое IT-оборудование. Поставки обеспечили Великобритания, ЕС, Австрия, Франция, Германия и Италия.

Всего с начала полномасштабной войны МАГАТЭ организовало 174 передачи оборудования на сумму более 20,5 млн. евро.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Россия продолжает ставить цель нанести максимальный ущерб украинской энергосистеме. Как сообщили специалисты, АЭС не проектируются по ведению боевых действий. Следовательно , нет расчетов, что произойдет, если россияне атакуют энергоблок АЭС.