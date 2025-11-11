Два обласних центри України буде знищено: озвучено страшний задум Путіна

Російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград–Покровськ. За даними експерта, вони вже просунулися на 17 км углиб Дніпропетровської області, що ставить під загрозу контроль над Покровським, заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, такі дії ворога є "серйозними і болючими". Окрім того, росіяни продовжують наступальні дії в напрямку Запоріжжя. Наразі складно говорити про безпосередню загрозу для Дніпра, проте варто готуватися до різних сценаріїв.

"Поки що російська армія рухається паралельно узбережжю Азовського моря в бік Запоріжжя. Такий рух може продовжитися. Точно так само наступ може розвернутися в напрямку міста Дніпро. Не хочу нагнітати і говорити, що Дніпро під загрозою, але ми маємо бути готові до різних поворотів сюжету", — зазначив Ступак.

Особливу небезпеку становить спроба захопити Степногірськ, розташований на висоті. Якщо окупанти це зроблять, у них з’явиться можливість обстрілювати Запоріжжя з вигідної позиції.

"Тоді на Запоріжжя чекає те саме, що й на Херсон, де через постійні обстріли неможливо перебувати: місто порожніє, на людей полюють FPV-дрони, йдуть постійні артилерійські обстріли", — підкреслив експерт.

Наразі ситуація залишається напруженою, а українські сили продовжують контролювати ключові напрямки та готуються до можливого розгортання російського наступу на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Як вже писали "Коментарі", Україна має завдавати ударів по стратегічних об'єктах Росії, щоб захистити цивільних і послабити противника. До таких цілей належать аеродроми, пускові установки, нафтопереробні та енергетичні підприємства, а також центри управління і логістичні вузли, звідки російські війська запускають ракети та дрони по українських містах.