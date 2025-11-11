logo

Два областных центра Украины будут уничтожены: озвучен страшный замысел Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Два областных центра Украины будут уничтожены: озвучен страшный замысел Путина

Российские войска пытаются прорваться в направлении Днепра и Запорожья

11 ноября 2025, 07:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград-Покровск. По данным эксперта, они уже продвинулись на 17 км вглубь Днепропетровской области, что ставит под угрозу контроль над Покровским, заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Два областных центра Украины будут уничтожены: озвучен страшный замысел Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, такие действия врага "серьезны и болезненны". Кроме того, россияне продолжают наступательные действия в направлении Запорожья. Пока сложно говорить о непосредственной угрозе для Днепра, однако стоит готовиться к разным сценариям.

"Пока российская армия движется параллельно побережью Азовского моря в сторону Запорожья. Такое движение может продолжиться. Точно так же наступление может развернуться в направлении города Днепр. Не хочу нагнетать и говорить, что Днепр под угрозой, но мы должны быть готовы к разным поворотам сюжета", — отметил Ступак.

Особую опасность представляет попытка захватить Степногорск, расположенный на высоте. Если оккупанты это сделают, у них появится возможность обстреливать Запорожье из выгодной позиции.

"Тогда Запорожье ждет то же, что и Херсон, где из-за постоянных обстрелов невозможно находиться: город пустеет, на людей охотятся FPV-дроны, идут постоянные артиллерийские обстрелы", — подчеркнул эксперт.

Пока ситуация остается напряженной, а украинские силы продолжают контролировать ключевые направления и готовятся к возможному развертыванию российского наступления на Днепропетровщине и Запорожье.

Как уже писали "Комментарии", Украина должна наносить удары по стратегическим объектам России, чтобы защитить гражданских и ослабить противника. К ним относятся аэродромы, пусковые установки, нефтеперерабатывающие и энергетические предприятия, а также центры управления и логистические узлы, откуда российские войска запускают ракеты и дроны по украинским городам.



Источник: https://glavred.net/war/rf-budet-stirat-dva-bolshih-goroda-ukraincev-preduprezhdayut-o-sereznoy-opasnosti-10714232.html
