Два областных центра Украины будут уничтожены: озвучен страшный замысел Путина

Российские оккупанты пытаются перерезать трассу Павлоград-Покровск. По данным эксперта, они уже продвинулись на 17 км вглубь Днепропетровской области, что ставит под угрозу контроль над Покровским, заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

По его словам, такие действия врага "серьезны и болезненны". Кроме того, россияне продолжают наступательные действия в направлении Запорожья. Пока сложно говорить о непосредственной угрозе для Днепра, однако стоит готовиться к разным сценариям.

"Пока российская армия движется параллельно побережью Азовского моря в сторону Запорожья. Такое движение может продолжиться. Точно так же наступление может развернуться в направлении города Днепр. Не хочу нагнетать и говорить, что Днепр под угрозой, но мы должны быть готовы к разным поворотам сюжета", — отметил Ступак.

Особую опасность представляет попытка захватить Степногорск, расположенный на высоте. Если оккупанты это сделают, у них появится возможность обстреливать Запорожье из выгодной позиции.

"Тогда Запорожье ждет то же, что и Херсон, где из-за постоянных обстрелов невозможно находиться: город пустеет, на людей охотятся FPV-дроны, идут постоянные артиллерийские обстрелы", — подчеркнул эксперт.

Пока ситуация остается напряженной, а украинские силы продолжают контролировать ключевые направления и готовятся к возможному развертыванию российского наступления на Днепропетровщине и Запорожье.

