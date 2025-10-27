logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дуже серйозний удар по Путіну: що означає атака безпілотників на Москву
commentss НОВИНИ Всі новини

Дуже серйозний удар по Путіну: що означає атака безпілотників на Москву

Військовий експерт Іван Тимочко пояснив, що атака безпілотників на Москву мала символічне значення і стала інформаційним ударом по Кремлю та особисто Путіну.

27 жовтня 2025, 11:00 comments2193
Автор:
avatar

Slava Kot

Увечері 26 жовтня у Москві пролунали вибухи. Російська влада повідомила про збиття кількох безпілотників у Московській області, проте мешканці столиці РФ заявляли, що чули детонації і в самій Москві. У соцмережах з’явилися фото диму над районом Комунарка та мобільних груп ППО біля Кремля. Військовий експерт і голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що ця атака мала не лише військове, а й символічне значення.

Дуже серйозний удар по Путіну: що означає атака безпілотників на Москву

Група ППО біля Кремля. Фото з відкритих джерел

Іван Тимочко в ефірі "24 Каналу" заявив, що поява безпілотників у Підмосков’ї не була випадковою. За його словами, це може бути превентивним ударом українських сил на підготовку Росії до чергової хвилі ракетно-дронових атак по Україні.

"Якщо це дійсно підтвердиться – це може засвідчити про дуже високий рівень фаховості наших структур, від розвідки до сил реагування на такі виклики", — сказав Тимочко.

На його думку, навіть сама можливість появи українських дронів поблизу Кремля створює серйозний репутаційний удар для російської влади.

"Це буде більше символічний удар, бо їхні центри ухвалення рішень знаходяться швидше за все в інших місцях. Але для міжнародної політичної ситуації це дуже серйозний удар по Путіну. Особливо зараз, коли вони намагаються зняти санкції США, демонструвати, що вони сильні, впливові. І тому навіть теоретична поява українських БПЛА біля Кремля – це дуже вибухова інформаційна бомба", – зауважив військовий експерт.

Після вибухів у мережі з’явилися фотографії мобільних установок протиповітряної оборони, розміщених просто біля Кремля. На думку Тимочка, це свідчить, що російські військові не відкидають можливості прямого удару по Москві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масштабну атаку дронами на Москву.

Також "Коментарі" писали, що Трамп присоромив Путіна після випробування ракети "Буревісник".



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=n1wmUnpw7vc
