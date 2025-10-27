Очень серьезный удар по Путину: что означает атака беспилотников на Москву

Вечером 26 октября в Москве раздались взрывы. Российские власти сообщили о сбитии нескольких беспилотников в Московской области, однако жители столицы РФ заявляли, что слышали детонации и в Москве. В соцсетях появились фото дыма над районом Коммунарка и мобильных групп ПВО у Кремля. Военный эксперт и председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что эта атака имела не только военное, но и символическое значение.

Группа ПВО у Кремля. Фото из открытых источников

Иван Тимочко в эфире "24 Канала" заявил, что появление беспилотников в Подмосковье не было случайным. По его словам, это может быть превентивным ударом украинских сил на подготовку России к очередной волне ракетно-дроновых атак по Украине.

"Если это действительно подтвердится – это может засвидетельствовать очень высокий уровень профессиональности наших структур, от разведки до сил реагирования на такие вызовы", — сказал Тимочко.

По его мнению, даже самая возможность появления украинских дронов вблизи Кремля создает серьезный репутационный удар для российских властей.

"Это будет более символический удар, потому что их центры принятия решений находятся скорее всего в других местах. Но для международной политической ситуации это очень серьезный удар по Путину. Особенно сейчас, когда они пытаются снять санкции США, демонстрировать, что они сильны, влиятельны. И потому даже теоретическое появление украинских БПЛА возле Кремля — это очень взрывная информационная бомба", – заметил военный эксперт.

После взрывов в сети появились фотографии мобильных установок противовоздушной обороны, размещенных прямо у Кремля. По мнению Тимочка, это свидетельствует о том, что российские военные не исключают возможности прямого удара по Москве.

