Очень серьезный удар по Путину: что означает атака беспилотников на Москву

Slava Kot
Вечером 26 октября в Москве раздались взрывы. Российские власти сообщили о сбитии нескольких беспилотников в Московской области, однако жители столицы РФ заявляли, что слышали детонации и в Москве. В соцсетях появились фото дыма над районом Коммунарка и мобильных групп ПВО у Кремля. Военный эксперт и председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что эта атака имела не только военное, но и символическое значение.
Группа ПВО у Кремля. Фото из открытых источников
Иван Тимочко в эфире "24 Канала" заявил, что появление беспилотников в Подмосковье не было случайным. По его словам, это может быть превентивным ударом украинских сил на подготовку России к очередной волне ракетно-дроновых атак по Украине.
По его мнению, даже самая возможность появления украинских дронов вблизи Кремля создает серьезный репутационный удар для российских властей.
После взрывов в сети появились фотографии мобильных установок противовоздушной обороны, размещенных прямо у Кремля. По мнению Тимочка, это свидетельствует о том, что российские военные не исключают возможности прямого удара по Москве.
