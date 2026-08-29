logo_ukra

BTC/USD

77666

ETH/USD

2435.82

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Друга спроба взяти Київ: у Зеленського попередили про план, який уже на столі у Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Друга спроба взяти Київ: у Зеленського попередили про план, який уже на столі у Путіна

Розвідка України отримала дані про підготовку кількох сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, але ознак формування ударного угруповання поки що немає

29 серпня 2026, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське військове керівництво отримало від політичного керівництва РФ завдання розробити кілька варіантів можливої операції у напрямках Києва та Чернігова. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

Друга спроба взяти Київ: у Зеленського попередили про план, який уже на столі у Путіна

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, українська сторона отримала відповідну інформацію від розвідувальних органів, причому дані було підтверджено кількома незалежними джерелами.

"Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова", — заявив Паліса.

Однак поки що йдеться саме про планування можливих сценаріїв, а не про початок нової наступальної кампанії. Україна не фіксує формування російського наступального угруповання безпосередньо на цих напрямках.

"Наразі створення наступального угрупування за цими напрямками ми не бачимо", — наголосив представник Офісу президента.

Паліса зазначив, що український Генеральний штаб уже враховує потенційну загрозу та розробив власні варіанти дій на випадок розвитку подій. Зокрема, опрацьовуються сценарії оборони та протидії можливому російському наступу.

Головним завданням Києва при цьому залишається не допустити формування умов, які б дозволили російській армії перейти від планування до практичної реалізації наступальної операції.

Таким чином, наявність у російського командування кількох планів ще не означає, що війська РФ готуються негайно атакувати Київ чи Чернігів. Проте сам факт постановки такого завдання, за словами Паліси, українська сторона сприймає як потенційну загрозу та враховує під час планування оборони.

Наразі ознак створення ударного угруповання немає, тож говорити про неминучість нового наступу на північ України передчасно. Водночас, Київ явно не виключає подібного сценарію і готується до нього заздалегідь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — армія Росії почала не впоратися із втратами: Захід назвав тривожний розрив.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини