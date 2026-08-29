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Вторая попытка взять Киев: у Зеленского предупредили о плане, который уже на столе у Путина

Разведка Украины получила данные о подготовке нескольких сценариев операции в направлении Киева и Чернигова, но признаков формирования ударной группировки пока нет

29 августа 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Российское военное руководство получило от политического руководства РФ задачу разработать несколько вариантов возможной операции в направлениях Киева и Чернигова. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил во время встречи с журналистами.

Вторая попытка взять Киев: у Зеленского предупредили о плане, который уже на столе у Путина

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона получила соответствующую информацию от разведывательных органов, причём данные были подтверждены несколькими независимыми источниками.

"Мы действительно получали информацию от разведок, причём верифицированную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооружённых сил Российской Федерации получило задачу от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова", — заявил Палиса.

Однако речь пока идёт именно о планировании возможных сценариев, а не о начале новой наступательной кампании. Украина не фиксирует формирования российской наступательной группировки непосредственно на этих направлениях.

"На данный момент создание наступательной группировки по этим направлениям мы не видим", — подчеркнул представитель Офиса президента.

Палиса отметил, что украинский Генеральный штаб уже учитывает потенциальную угрозу и разработал собственные варианты действий на случай развития событий. В частности, прорабатываются сценарии обороны и противодействия возможному российскому наступлению.

Главной задачей Киева при этом остаётся не допустить формирования условий, которые позволили бы российской армии перейти от планирования к практической реализации наступательной операции.

Таким образом, наличие у российского командования нескольких планов ещё не означает, что войска РФ готовятся немедленно атаковать Киев или Чернигов. Однако сам факт постановки такой задачи, по словам Палисы, украинская сторона воспринимает как потенциальную угрозу и учитывает при планировании обороны.

На данный момент признаков создания ударной группировки нет, поэтому говорить о неизбежности нового наступления на север Украины преждевременно. В то же время Киев явно не исключает подобного сценария и готовится к нему заранее.

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