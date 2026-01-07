logo_ukra

Друг РФ у Чехії озвучив новий ультиматум щодо України: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Друг РФ у Чехії озвучив новий ультиматум щодо України: що сталося

Прага може залишитися учасником «чеської ініціативи» з постачання боєприпасів для ЗСУ

7 січня 2026, 08:45
Автор:
Клименко Елена

Чехія не планує припиняти реалізацію ініціативи щодо постачання великокаліберних боєприпасів для України. Прага й надалі виконуватиме координаційну роль у цьому проєкті, який стартував на початку 2024 року, однак кошти на придбання снарядів з державного бюджету країна виділяти не буде, повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. За його словами, остаточні деталі проєкту він обговорюватиме з Радою національної безпеки.

Друг РФ у Чехії озвучив новий ультиматум щодо України: що сталося

"На мене ще чекають переговори з Радою національної безпеки, де я дізнаюся більше деталей про ініціативу щодо боєприпасів. Після всіх переговорів, які я вже провів, я, за згодою з коаліційними партнерами, вирішив, що ми не будемо скасовувати ініціативу щодо боєприпасів", — зазначив Бабіш у своєму повідомленні. 

Він підкреслив, що роль Чехії в проєкті зводиться до координації, тоді як фінансування має забезпечити міжнародна спільнота.

"Ми маємо ноу-хау, наші компанії мають ноу-хау. Звичайно, це має бути прозоро і без корупції", — додав прем’єр. 

Раніше Бабіш відмовився надавати Києву фінансові гарантії. Як пояснив прем’єр, Чехія підтримує Україну, але не готова виділяти кошти з державного бюджету через складну економічну ситуацію всередині країни.

Нагадаємо, що 9 грудня Андрей Бабіш офіційно став прем’єр-міністром Чехії після призначення президентом Петром Павелом. Лідер руху ANO вже очолив уряд і наразі визначає пріоритети своєї політики щодо міжнародної підтримки України.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп будує свою зовнішню політику, спираючись здебільшого на особисту довіру до світових лідерів, таких як Володимир Путін і Сі Цзіньпін.  



