Друг РФ в Чехии озвучил новый ультиматум по отношению к Украине: что произошло

Чехия не планирует прекращать реализацию инициативы по поставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Прага будет и дальше выполнять координационную роль в этом проекте, который стартовал в начале 2024 года, однако средства на приобретение снарядов из государственного бюджета страна выделять не будет, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, окончательные детали проекта будет обсуждаться с Советом национальной безопасности.

Фото: из открытых источников

"Меня еще ждут переговоры с Советом национальной безопасности, где я узнаю больше деталей об инициативе по боеприпасам. После всех переговоров, которые я уже провел, я, по согласованию с коалиционными партнерами, решил, что мы не будем отменять инициативу по боеприпасам", — отметил Бабиш в своем сообщении.

Он подчеркнул, что роль Чехии в проекте сводится к координации, в то время как финансирование должно обеспечить международное сообщество.

"У нас есть ноу-хау, у наших компаний есть ноу-хау. Конечно, это должно быть прозрачно и без коррупции", — добавил премьер.

Ранее Бабиш отказался предоставлять Киеву финансовые гарантии. Как пояснил премьер, Чехия поддерживает Украину, но не готова выделять средства из государственного бюджета из-за сложной экономической ситуации внутри страны.

Напомним, что 9 декабря Андрей Бабиш официально стал премьер-министром Чехии после назначения президентом Петром Павелом. Лидер движения ANO уже возглавил правительство и определяет приоритеты своей политики в отношении международной поддержки Украины.

