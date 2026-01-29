Дроновий терор Одеси перейшов всі межі: стало відомо про вражаючі масштаби пошкоджень

У ніч на 29 січня російські окупаційні війська здійснили новий обстріл Одеси, застосувавши ударні безпілотники. В результаті атаки було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, проте інформації про постраждалих або загиблих наразі немає.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що всі комунальні служби, а також соціальний транспорт міста продовжують працювати у звичайному режимі. Працівники комунальних підприємств активно ліквідовують наслідки негоди та раніше зафіксованих ворожих ударів.

Пізніше оновлену інформацію надав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, під час нічної атаки ворог спричинив пожежу на промисловому об’єкті, пошкоджено складські та виробничі приміщення, а також вантажні автомобілі. Незважаючи на масштабність удару, людські втрати відсутні. Усі аварійні та спеціальні служби міста активно працюють над ліквідацією наслідків атак.

Щодо енергопостачання, як повідомляють у компанії ДТЕК, 29 січня графіки відключень електроенергії застосовуються лише для жителів області та лише в тих місцях, де стан мереж дозволяє тимчасові відключення. Водночас в Одесі, частині Одеського району та деяких інших районних центрах тривають екстрені відключення.

Місто продовжує функціонувати, комунальні служби стабільно працюють, а всі служби реагування на надзвичайні ситуації підтримують безперервну роботу для запобігання наслідкам атак. Громадяни закликаються зберігати спокій і дотримуватися інструкцій відповідних служб у разі надзвичайних ситуацій.

