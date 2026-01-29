В ночь на 29 января российские оккупационные войска совершили новый обстрел Одессы, применив ударные беспилотники. В результате атаки был поврежден объект промышленной инфраструктуры, однако информации о пострадавших или погибших пока нет.

Фото: из открытых источников

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что все коммунальные службы, а также социальный транспорт города продолжают работать в обычном режиме. Сотрудники коммунальных предприятий активно ликвидируют последствия непогоды и ранее зафиксированных вражеских ударов.

Позже обновленную информацию предоставил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, во время ночной атаки враг вызвал пожар на промышленном объекте, повреждены складские и производственные помещения, а также грузовые автомобили. Несмотря на масштабность удара, человеческие потери отсутствуют. Все аварийные и специальные службы города активно работают над ликвидацией последствий атак.

Что касается энергоснабжения, как сообщают в компании ДТЭК, 29 января графики отключений электроэнергии применяются только для жителей области и только в тех местах, где состояние сетей разрешает временные отключения. В то же время в Одессе, части Одесского района и некоторых других районных центрах продолжаются экстренные отключения.

Город продолжает функционировать, коммунальные службы стабильно работают, а все службы реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживают непрерывную работу по предотвращению последствий атак. Граждане призываются сохранять спокойствие и соблюдать инструкции соответствующих служб в случае чрезвычайных ситуаций.

Как уже писали "Комментарии", резидент США Дональд Трамп демонстрирует относительную сдержанность в реакции на российские атаки по украинской территории, не осуждая Россию, и на это существуют определенные основания. По словам Олега Рыбачука, главы аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", такая позиция Трампа объясняется его политикой по переговорам с Москвой и стремлением не ухудшать отношения с Кремлем.