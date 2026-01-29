Цим скористалися росіяни: розкрито причину, чому Трамп насправді байдужий до ударів по Україні

Президент США Дональд Трамп демонструє відносну стриманість у реакції на російські атаки по українській території, не засуджуючи Росію, і на це існують певні підстави. За словами Олега Рибачука, голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", така позиція Трампа пояснюється його політикою щодо переговорів із Москвою та прагненням не погіршувати відносини з Кремлем.

Фото: з відкритих джерел

Рибачук зазначає, що Трамп не може відкрито назвати Росію агресором, оскільки США наразі ведуть із нею діалог, зокрема щодо енергетичних питань. За словами експерта, російська сторона зрозуміла цю логіку й використовує її на свою користь. Через це Україна змушена одночасно перебувати в процесі перемовин і під постійними атаками з боку Росії.

Раніше Трамп коментував ситуацію в Україні після масових обстрілів, коли десятки тисяч житлових будинків у Києві залишилися без тепла під час сильних морозів. Президент США заявив, що його вразило, як українці виживають за таких умов, і підкреслив, що ці обставини є неприпустимими. Однак, як підкреслив Рибачук, Трамп утримується від рішучого засудження Володимира Путіна, бо це могло б унеможливити подальші переговори з Росією.

Аналітик наголосив, що позиція Трампа демонструє відсутність справжнього співчуття до українців: він заявляє про гуманні наміри, але не реагує на загибель мирних жителів або руйнування міст. При цьому президент США іноді намагається позиціонувати себе як "людинолюб", проте жодного разу не виступав із прямим попередженням щодо неприпустимості агресії Росії.

Рибачук також зазначив, що коли Трампа ставлять у складне становище, він та його радник Стів Віткофф підкреслюють, що війна ведеться між обома сторонами, наголошуючи на ударах українців по російській енергетичній інфраструктурі. Водночас росіяни завдають ударів по житлових районах України, спрямованих на максимальні руйнування, і Трамп не підкреслює цією асиметричність дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори за участю України, Росії та Сполучених Штатів, що пройшли в Абу-Дабі після тривалої перерви з боку Москви, не свідчать про суттєві зрушення у врегулюванні війни. Радше йдеться про спробу Кремля знизити напругу у відносинах із чинною адміністрацією США та уникнути прямої конфронтації з Білим домом.