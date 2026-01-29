Этим воспользовались россияне: раскрыта причина, почему Трамп действительно безразличен к ударам по Украине.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует относительное воздержание в реакции на российские атаки по украинской территории, не осуждая Россию, и на это существуют определенные основания. По словам Олега Рыбачука, главы аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", такая позиция Трампа объясняется его политикой по переговорам с Москвой и стремлением не ухудшать отношения с Кремлем.

Фото: из открытых источников

Рыбачук отмечает, что Трамп не может открыто назвать Россию агрессором, поскольку США сейчас ведут с ней диалог, в том числе по энергетическим вопросам. По словам эксперта, российская сторона поняла эту логику и использует ее в свою пользу. Поэтому Украина вынуждена одновременно находиться в процессе переговоров и под постоянными атаками со стороны России.

Ранее Трамп комментировал ситуацию в Украине после массовых обстрелов, когда десятки тысяч жилых домов в Киеве остались без тепла во время сильных морозов. Президент США заявил, что его поразило, как украинцы выживают при таких условиях, и подчеркнул, что эти обстоятельства недопустимы. Однако, как подчеркнул Рыбачук, Трамп воздерживается от решительного осуждения Владимира Путина, потому что это могло бы сделать невозможным дальнейшие переговоры с Россией.

Аналитик подчеркнул, что позиция Трампа демонстрирует отсутствие подлинного сострадания к украинцам: он заявляет о гуманных намерениях, но не реагирует на гибель мирных жителей или разрушение городов. При этом президент США иногда пытается позиционировать себя как "человеколюб", однако ни разу не выступал с прямым предупреждением о недопустимости агрессии России.

Рыбачук также отметил, что когда Трампа ставят в сложное положение, он и его советник Стив Виткофф подчеркивают, что война ведется между обеими сторонами, отмечая удары украинцев по российской энергетической инфраструктуре. В то же время россияне наносят удары по жилым районам Украины, направленным на максимальные разрушения, и Трамп не подчеркивает эту асимметричность действий.

Портал "Комментарии" уже писал, что прошедшие в Абу-Даби после длительного перерыва со стороны Москвы переговоры с участием Украины, России и Соединенных Штатов не свидетельствуют о существенных сдвигах в урегулировании войны. Речь идет о попытке Кремля снизить напряжение в отношениях с действующей администрацией США и избежать прямой конфронтации с Белым домом.