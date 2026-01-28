Путін підступно скористається перемовинами в Абу-Дабі: розкрито цинічну мету Кремля

Переговори за участю України, Росії та Сполучених Штатів, що пройшли в Абу-Дабі після тривалої перерви з боку Москви, не свідчать про суттєві зрушення у врегулюванні війни. Радше йдеться про спробу Кремля знизити напругу у відносинах із чинною адміністрацією США та уникнути прямої конфронтації з Білим домом.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Таку оцінку подіям в інтерв’ю Kyiv Post дав колишній посол США в Україні Джон Гербст. На його переконання, Росія не демонструє жодної публічної готовності до реальних поступок чи пошуку компромісу.

Дипломат звернув увагу, що президент України Володимир Зеленський погодився на всі ініціативи, які з березня озвучував Дональд Трамп у межах можливого переговорного процесу. Водночас російська сторона послідовно відхилила кожну з цих пропозицій.

За словами Гербста, участь Москви у переговорах є радше тактичним кроком Володимира Путіна, спрямованим на створення образу раціонального та договіроздатного політика в очах Вашингтона. Насправді ж, як зазначив експосол, ці дії не мають під собою реального прагнення до миру.

Однією з головних перепон для будь-яких домовленостей залишається територіальне питання, зокрема майбутнє Донбасу. Гербст припускає, що Кремль намагається домогтися від України поступок навіть щодо тих регіонів, які російські війська не змогли захопити військовим шляхом.

Колишній дипломат також висловив припущення, що основний переговорний тиск спрямовується саме на українську сторону. На його думку, стриманість української делегації в коментарях щодо деталей зустрічі може свідчити про складну та напружену атмосферу переговорів, хоча наразі вони не мають вирішального характеру.

