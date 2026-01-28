Путин коварно воспользуется переговорами в Абу-Даби: раскрыта циничная цель Кремля

Прошедшие в Абу-Даби после длительного перерыва со стороны Москвы переговоры с участием Украины, России и Соединенных Штатов не свидетельствуют о существенных сдвигах в урегулировании войны. Речь идет о попытке Кремля снизить напряжение в отношениях с действующей администрацией США и избежать прямой конфронтации с Белым домом.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Такую оценку происходящему в интервью Kyiv Post дал бывший посол США в Украине Джон Гербст. По его убеждению, Россия не демонстрирует никакой публичной готовности к реальным уступкам или поиску компромисса.

Дипломат обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все инициативы, которые с марта озвучивал Дональд Трамп в рамках возможного переговорного процесса. В то же время, российская сторона последовательно отклонила каждое из этих предложений.

По словам Гербста, участие Москвы в переговорах скорее тактическим шагом Владимира Путина, направленным на создание образа рационального и договороспособного политика в глазах Вашингтона. На самом же деле, как отметил экс-посол, эти действия не имеют реального стремления к миру.

Одной из главных преград для любых договоренностей остается территориальный вопрос, в частности, будущее Донбасса. Гербст предполагает, что Кремль пытается добиться от Украины уступок даже в тех регионах, которые российские войска не смогли захватить военным путем.

Бывший дипломат также предположил, что основное переговорное давление направляется именно на украинскую сторону. По его мнению, сдержанность украинской делегации в комментариях относительно деталей встречи может свидетельствовать о сложной и напряженной атмосфере переговоров, хотя пока они не носят решающего характера.

