Дроновий перелом у війні: у США розповіли, чому Кремль б'є на сполох

Українська армія отримала відчутну перевагу над російськими силами у використанні безпілотників, що вже впливає на перебіг бойових дій. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни, експерти якого фіксують уповільнення наступу РФ та активізацію контратак ЗСУ.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, з кінця 2025 року Україна значно наростила кампанію ударів дронами середньої дальності. Цілями стають логістичні вузли, техніка та жива сила супротивника. Особливо помітним цей ефект став на початку 2026: російське просування гальмується по всій лінії фронту, а плани масштабного весняно-літнього наступу опинилися під загрозою.

Навіть у російському інформаційному просторі почали визнавати зміни на полі бою. Пропагандистські джерела повідомляють про зростання впливу українських технологій і тактики, включаючи елементи повітряного придушення за допомогою дронів.

На цьому тлі у Кремлі, за непідтвердженими даними, звучать тривожні оцінки. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов нібито доповідав Володимир Путін про "критичну" ситуацію для російських військ. Йдеться не лише про кількісну перевагу України в безпілотниках, а й про появу нового покоління складніших систем, до яких армія РФ виявилася не готовою.

Повідомляється, що Кремль уже розглядає розвиток власних дронових технологій як один із ключових пріоритетів. Втім, у ISW наголошують: достовірність цих заяв неможливо незалежно підтвердити.

Проте очевидно, що технологічна перевага України стає одним із ключових факторів війни, змінюючи баланс сил та ускладнюючи подальші наступальні плани Росії.

