Война с Россией Дроновый перелом в войне: в США рассказали, почему Кремль бьёт тревогу
Дроновый перелом в войне: в США рассказали, почему Кремль бьёт тревогу

ВСУ усилили удары по тылу РФ, а в Москве заговорили о «критической» ситуации на фронте

10 апреля 2026, 08:00
Автор:
Кравцев Сергей

Украинская армия получила ощутимое преимущество над российскими силами в использовании беспилотников, что уже влияет на ход боевых действий. Об этом говорится в анализе Института изучения войны, эксперты которого фиксируют замедление наступления РФ и активизацию контратак ВСУ.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, с конца 2025 года Украина значительно нарастила кампанию ударов дронами средней дальности. Целями становятся логистические узлы, техника и живая сила противника. Особенно заметным этот эффект стал в начале 2026 года: российское продвижение тормозится по всей линии фронта, а планы масштабного весенне-летнего наступления оказались под угрозой.

Даже в российском информационном пространстве начали признавать изменения на поле боя. Пропагандистские источники сообщают о растущем влиянии украинских технологий и тактики, включая элементы воздушного подавления с помощью дронов.

На этом фоне в Кремле, по неподтвержденным данным, звучат тревожные оценки. Министр обороны РФ Андрей Белоусов якобы докладывал Владимир Путин о "критической" ситуации для российских войск. Речь идет не только о количественном превосходстве Украины в беспилотниках, но и о появлении нового поколения более сложных систем, к которым армия РФ оказалась не готова.

Сообщается, что Кремль уже рассматривает развитие собственных дроновых технологий как один из ключевых приоритетов. Впрочем, в ISW подчеркивают: достоверность этих заявлений невозможно независимо подтвердить.

Тем не менее очевидно, что технологическое преимущество Украины становится одним из ключевых факторов войны, меняя баланс сил и усложняя дальнейшие наступательные планы России.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-9-2026/
