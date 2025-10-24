logo_ukra

Дрони вже на підході до Києва: українців попереджають про загрозу нового удару
Дрони вже на підході до Києва: українців попереджають про загрозу нового удару

Українців закликають уважно ставитися до можливих повітряних тривог.

24 жовтня 2025, 23:01
Автор:
Лиля Воробьева

  Увечері 24 жовтня в Києві та кількох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Моніторингові канали повідомляють про підготовку масованого удару по території країни.

Дрони вже на підході до Києва: українців попереджають про загрозу нового удару

Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)

Українців закликають уважно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях до її відбою.

За інформацією моніторингових джерел, найближчим часом можливі масовані удари дронами-камікадзе. Повідомляється, що частина "Шахедів" рухається в напрямку Київської ТЕЦ.

У Повітряних силах Збройних сил України підтвердили, що над Київською областю вже зафіксовано ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про окупацію нових населених пунктів України за останній тиждень. Заявляється, що з 18 жовтня по 24 жовтня 2025 р. захоплено населені пункти Бологівка Харківської області, Плещеївка, Дроновка, Чунішине, Леніно (Мирне – ред.), Промінь Донецької області, Першотравневе, Іванівка Дніпропетровської області, Полтавка, Павлівка Запорізької області.

Окупація населених пунктів України у Росії називають "визволенням".

"Населений пункт Першотравневе на Дніпропетровщині звільняли військовослужбовці угруповання військ "Схід".Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади під час рішучих активних дій форсували річку Янчур та звільнили населений пункт Першотравневе Дніпропетровської області, поставивши державні прапори Російської Федерації. В результаті запеклих боїв воїни-далекосхідники взяли під контроль район оборони супротивника завдовжки понад чотири кілометри. Підрозділи угруповання військ "Схід" закріпили плацдарм на західному березі річки Янчур, створивши умови для подальшого розвитку настання на Дніпропетровському напрямку", – заявляють у ворожому відомстві.

 



Джерело: https://t.me/eRadarrua/69796
