Дроны уже на подходе к Киеву: украинцев предупреждают об угрозе нового удара

Вечером 24 октября в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. Мониторинговые каналы сообщают о готовящемся массированном ударе по территории страны.

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

Украинцы призывают внимательно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях к ее отбою.

По информации мониторинговых источников, в ближайшее время возможны массированные удары дронами-камикадзе. Сообщается, что часть "Шахедов" двигается в направлении Киевской ТЭЦ.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили, что над Киевской областью уже зафиксированы вражеские беспилотники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Министерство обороны Российской Федерации сообщило об оккупации новых населенных пунктов Украины за последнюю неделю. Заявляется, что с 18 октября по 24 октября 2025 г. захвачены населенные пункты Бологовка Харьковской области, Плещеевка, Дроновка, Чунишино, Ленино (Мирное – ред.), Луч Донецкой области, Первомайское, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Павловка Запорожской области.

Оккупация населенных пунктов Украины в России называют "освобождением".

"Населенный пункт Первомайское на Днепропетровщине увольняли военнослужащие группировки войск "Восток". Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады во время решительных активных действий форсировали реку Янчур и освободили населенный пункт Первомайское Днепропетровской области, поставив государственные флаги. воины-дальневосточники взяли под контроль район обороны противника протяженностью более четырех километров.