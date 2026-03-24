Дрони України змусили РФ змінити правила гри: на що тепер змушений йти Путін

Росія змушена посилювати захист своєї критичної інфраструктури від українських дронів, залучаючи приватні військові компанії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

23 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє окремим ЧВК та пов’язаним із ними охоронним структурам отримувати від Росгвардії стрілецьку зброю та бойові боєприпаси. Йдеться про компанії, що належать енергетичним гігантам, держкорпораціям і стратегічним підприємствам, відповідальним за захист ключових об’єктів.

За словами голови комітету Держдуми з безпеки Василя Піскарьова, приватні структури вже охороняють понад 80% паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Водночас раніше вони використовували озброєння, яке не дозволяло ефективно відбивати атаки безпілотників.

Аналітики ISW зазначають, що новий закон є вимушеною реакцією Кремля на системні удари українських БПЛА по тилових об’єктах. Російські військові блогери неодноразово критикували слабкість цієї оборони, що і підштовхнуло владу до розширення повноважень ЧВК.

Паралельно Москва готується до подальшої мілітаризації. Ще восени 2025 року було ухвалено закон, який зобов’язує резервістів проходити спеціальну підготовку для захисту інфраструктури.

У ISW вважають це частиною ширшої стратегії – підготовки до можливих примусових мобілізацій у майбутньому.

Таким чином, Кремль фактично визнає вразливість власного тилу та намагається закрити прогалини за рахунок приватних силових структур. Втім, експерти сумніваються, що навіть такі кроки зможуть повністю нейтралізувати загрозу з повітря.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль знайшов цинічний спосіб, як загнати іноземців у окопи: деталі від розвідки.



