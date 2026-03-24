Дроны Украины заставили РФ изменить правила игры: на что теперь вынужден идти Путин

Россия вынуждена усиливать защиту своей критической инфраструктуры от украинских дронов, привлекая частные военные компании. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий отдельным ЧИК и связанным с ними охранным структурам получать от Росгвардии стрелковое оружие и боевые боеприпасы. Речь идет о компаниях, принадлежащих энергетическим гигантам, госкорпорациям и стратегическим предприятиям, ответственным за защиту ключевых объектов.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, частные структуры уже охраняют более 80% топливно-энергетической инфраструктуры РФ. В то же время, ранее они использовали вооружение, которое не позволяло эффективно отражать атаки беспилотников.

Аналитики ISW отмечают, что новый закон является вынужденной реакцией Кремля на системные удары украинских БПЛА по тыловым объектам. Российские военные блоггеры неоднократно критиковали слабость этой обороны, что и подтолкнуло власть к расширению полномочий ЧИК.

Параллельно Москва готовится к дальнейшей милитаризации. Еще осенью 2025 года был принят закон, обязывающий резервистов проходить специальную подготовку для защиты инфраструктуры.

В ISW считают это частью более широкой стратегии – подготовки к возможным принудительным мобилизациям в будущем.

Таким образом, Кремль фактически признает уязвимость собственного тыла и пытается закрыть пробелы за счет частных силовых структур. Впрочем, эксперты сомневаются, что даже такие шаги смогут полностью нейтрализовать угрозу воздуху.

