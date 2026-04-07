Дрони РФ обходять Україну: у ЗСУ заявили про новий маршрут атак через сусідні країни

Російські окупаційні війська використовують території сусідніх держав для прокладання маршрутів ударних безпілотників, які атакують Україну, уникаючи зон ураження протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, йдеться про прольоти через Білорусь, Молдова, невизнане Придністров'я, а також Румунія. Таким чином противник намагається обходити українську ППО та заводити дрони на цілі з неочікуваних напрямків.

"Ми неодноразово фіксували випадки, коли ворожі безпілотники заходять не напряму через територію України, а прокладають складні маршрути поза межами нашої держави", — наголосив Ігнат.

Окрему увагу він звернув на можливу інфраструктурну підтримку з боку Білорусі. За попередніми оцінками, там можуть діяти ретранслятори або інші технічні засоби, які допомагають російським дронам зберігати керованість і стійкість до впливу українських систем радіоелектронної боротьби.

За словами речника, українські військові неодноразово спостерігали, як безпілотники рухаються вздовж українсько-білоруського кордону, фактично "ланцюгом", прямують у напрямку західних областей.

Водночас Ігнат підкреслив, що точної інформації про розташування пунктів управління дронами на території Білорусі наразі немає. Втім, українська розвідка, ймовірно, володіє більш детальними даними щодо цієї активності.

У Повітряних силах наголошують: така тактика свідчить про спроби РФ адаптуватися до української ППО та підвищити ефективність своїх атак.

