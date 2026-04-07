Дроны РФ обходят Украину: в ВСУ заявили о новом маршруте атак через соседние страны

Российские оккупационные войска используют территории соседних государств для прокладки маршрутов ударных беспилотников, атакующих Украину, избегая зон поражения противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, речь идет о пролетах через Беларусь, Молдову, непризнанное Приднестровье, а также Румынию. Таким образом, противник пытается обходить украинскую ПВО и заводить дроны на цели из неожиданных направлений.

"Мы неоднократно фиксировали случаи, когда вражеские беспилотники заходят не напрямую через территорию Украины, а прокладывают сложные маршруты вне нашего государства", — подчеркнул Игнат.

Особое внимание он обратил на возможную инфраструктурную поддержку со стороны Белоруссии. По предварительным оценкам, там могут действовать ретрансляторы или другие технические средства, помогающие российским дронам сохранять управляемость и устойчивость к влиянию украинских систем радиоэлектронной борьбы.

По словам спикера, украинские военные неоднократно наблюдали, как беспилотники двигаются вдоль украинско-белорусской границы, фактически "цепью", направляются в направлении западных областей.

В то же время Игнат подчеркнул, что точной информации о расположении пунктов управления дронами на территории Беларуси пока нет. Впрочем, украинская разведка, вероятно, владеет более подробными данными по этой активности.

В Воздушных силах подчеркивают: такая тактика свидетельствует о попытках РФ адаптироваться к украинским ПВО и повысить эффективность своих атак.

