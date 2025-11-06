logo_ukra

BTC/USD

103125

ETH/USD

3394.82

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дрони не доїхали до фронту: куди поділи гроші на закупівлю техніки
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрони не доїхали до фронту: куди поділи гроші на закупівлю техніки

За розкрадання коштів на закупівлю дронів для ЗСУ загрожує покарання - від семи до дванадцяти років

6 листопада 2025, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Сумській області викрили групу осіб, які привласнили майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

Дрони не доїхали до фронту: куди поділи гроші на закупівлю техніки

Дрон. Ілюстративне фото

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підозру отримали вісім осіб. Зазначається, що у червні 2023 року військовослужбовець об’єднав навколо себе посадовців кількох громад і підконтрольних ФОПів, щоб реалізувати схему.

“Вони підробляли документи від імені військової частини, зокрема — договори, накладні та листи-запити нібито для закупівлі квадрокоптерів. На підставі цих “документів” з рахунків чотирьох громад було перераховано понад 15,6 млн грн. Фактичної поставки техніки не відбулося. Отримані гроші привласнили та легалізували через фінансові операції”, — йдеться у повідомленні. 

Зловмисникам повідомили про підозру, залежно від скоєного,  за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209,  ч. 1, 2 ст. 366 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України. 

В Офісі повідомили, що підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В Офісі також нагадали, що раніше прокурори Франківської окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника благодійного фонду Львова та мешканця Тернопільської області, які ошукали військових і волонтерів на 2,2 млн грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат України Георгій Мазурашу під час виступу на пленарному засіданні парламенту зачитав повідомлення від добровольця, який зараз знаходиться на передовій — у самому пеклі. За словами політика, захисники України почуваються рабами в армії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-prisvoyili-maize-16-mln-grn-na-zakupivli-kvadrokopteriv-dlya-zsu
Теги:

Новини

Всі новини