Дрони не доїхали до фронту: куди поділи гроші на закупівлю техніки

У Сумській області викрили групу осіб, які привласнили майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

Дрон. Ілюстративне фото

В Офісі генерального прокурора повідомили, що підозру отримали вісім осіб. Зазначається, що у червні 2023 року військовослужбовець об’єднав навколо себе посадовців кількох громад і підконтрольних ФОПів, щоб реалізувати схему.

“Вони підробляли документи від імені військової частини, зокрема — договори, накладні та листи-запити нібито для закупівлі квадрокоптерів. На підставі цих “документів” з рахунків чотирьох громад було перераховано понад 15,6 млн грн. Фактичної поставки техніки не відбулося. Отримані гроші привласнили та легалізували через фінансові операції”, — йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомили про підозру, залежно від скоєного, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 366 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В Офісі повідомили, що підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В Офісі також нагадали, що раніше прокурори Франківської окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника благодійного фонду Львова та мешканця Тернопільської області, які ошукали військових і волонтерів на 2,2 млн грн.

