Дроны не доехали до фронта: куда дели деньги на закупку техники

В Сумской области разоблачили группу лиц, присвоивших почти 16 млн грн на закупки квадрокоптеров для ВСУ

Дрон. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора сообщили, что подозрение получили восемь человек. Отмечается, что в июне 2023 военнослужащий объединил вокруг себя чиновников нескольких общин и подконтрольных ФЛП, чтобы реализовать схему.

"Они подрабатывали документы от имени воинской части, в частности — договоры, накладные и письма-запросы якобы для закупки квадрокоптеров. На основании этих "документов" со счетов четырех общин было перечислено более 15,6 млн грн. Фактической поставки техники не состоялось. Вырученные деньги присвоили и легализовали через финансовые операции”, — говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в зависимости от совершенного по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 366 и ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.

В Офисе сообщили, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В Офисе также напомнили, что ранее прокуроры Франковской окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя благотворительного фонда Львова и жителя Тернопольской области, которые обманули военных и волонтеров на 2,2 млн. грн.

