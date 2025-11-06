logo

BTC/USD

103125

ETH/USD

3394.82

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дроны не доехали до фронта: куда дели деньги на закупку техники
commentss НОВОСТИ Все новости

Дроны не доехали до фронта: куда дели деньги на закупку техники

За хищение средств на закупку дронов для ВСУ грозит наказание – от семи до двенадцати лет

6 ноября 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Сумской области разоблачили группу лиц, присвоивших почти 16 млн грн на закупки квадрокоптеров для ВСУ

Дроны не доехали до фронта: куда дели деньги на закупку техники

Дрон. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора сообщили, что подозрение получили восемь человек. Отмечается, что в июне 2023 военнослужащий объединил вокруг себя чиновников нескольких общин и подконтрольных ФЛП, чтобы реализовать схему.

"Они подрабатывали документы от имени воинской части, в частности — договоры, накладные и письма-запросы якобы для закупки квадрокоптеров. На основании этих "документов" со счетов четырех общин было перечислено более 15,6 млн грн. Фактической поставки техники не состоялось. Вырученные деньги присвоили и легализовали через финансовые операции”, — говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в зависимости от совершенного по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 366 и ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.

В Офисе сообщили, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В Офисе также напомнили, что ранее прокуроры Франковской окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя благотворительного фонда Львова и жителя Тернопольской области, которые обманули военных и волонтеров на 2,2 млн. грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Георгий Мазурашу во время выступления на пленарном заседании парламента зачитал сообщения от добровольца, который сейчас находится на передовой — в самом аду. По словам политика, защитники Украины чувствуют себя рабами в армии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-prisvoyili-maize-16-mln-grn-na-zakupivli-kvadrokopteriv-dlya-zsu
Теги:

Новости

Все новости