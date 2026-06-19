Дрони над Москвою другий день поспіль: у Києві натякнули на кардинальних змінах у війні

Москва другий день поспіль залишається метою атак безпілотників. Російська влада протягом усього дня повідомляє про роботу систем протиповітряної оборони та знищення повітряних цілей на підступах до столиці.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

На тлі нових атак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що наслідки війни, розв'язаної Кремлем проти України, все сильніше відчуваються безпосередньо на території Росії.

За його словами, для мешканців російської столиці поступово формується нова реальність, в якій повідомлення про дрони та роботу ППО стають звичною частиною повсякденного життя. Коваленко наголосив, що саме політика Кремля призвела до того, що війна, яку Москва довгі роки намагалася тримати за межами власної території, наразі все частіше нагадує про себе самим росіянам.

Тим часом, мер Москви Сергій Собянін практично в режимі реального часу публікував інформацію про дії протиповітряної оборони. Протягом дня він кілька разів повідомляв про знищення безпілотників, які прямували у бік російської столиці.

Згідно з заявами міської влади, спочатку було збито 15 повітряних цілей. Пізніше з'явилася інформація ще про кілька груп дронів, нібито перехоплених засобами ППО. На середину дня кількість знищених безпілотників, за даними московської адміністрації, досягла 35.

Російські офіційні структури традиційно не повідомляють подробиць про можливі наслідки атак, а також про те, які об'єкти могли бути метою безпілотників. Однак регулярні повідомлення про роботу ППО свідчать, що повітряна загроза для столиці РФ зберігається.

Експерти зазначають, що подібні атаки мають не лише військове, а й психологічне значення, оскільки демонструють уразливість регіонів, які раніше вважалися захищеними від наслідків війни.

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