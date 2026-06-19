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Дроны над Москвой второй день подряд: в Киеве намекнули на кардинальных изменениях в войне

Российская столица живет под звуки сирен и сообщений о работе ПВО, а в Украине говорят о новой реальности для жителей РФ

19 июня 2026, 14:50
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Кравцев Сергей

Москва второй день подряд остается целью атак беспилотников. Российские власти на протяжении всего дня сообщают о работе систем противовоздушной обороны и уничтожении воздушных целей на подступах к столице.

Дроны над Москвой второй день подряд: в Киеве намекнули на кардинальных изменениях в войне

Дрон. Фото: из открытых источников

На фоне новых атак руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что последствия войны, развязанной Кремлем против Украины, все сильнее ощущаются непосредственно на территории России.

По его словам, для жителей российской столицы постепенно формируется новая реальность, в которой сообщения о дронах и работе ПВО становятся привычной частью повседневной жизни. Коваленко подчеркнул, что именно политика Кремля привела к тому, что война, которую Москва долгие годы пыталась держать за пределами собственной территории, теперь все чаще напоминает о себе самим россиянам.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин практически в режиме реального времени публиковал информацию о действиях противовоздушной обороны. В течение дня он несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, которые направлялись в сторону российской столицы.

Согласно заявлениям городских властей, сначала были сбиты 15 воздушных целей. Позже появилась информация еще о нескольких группах дронов, которые якобы были перехвачены средствами ПВО. К середине дня число уничтоженных беспилотников, по данным московской администрации, достигло 35.

Российские официальные структуры традиционно не сообщают подробностей о возможных последствиях атак, а также о том, какие объекты могли быть целью беспилотников. Однако регулярные сообщения о работе ПВО свидетельствуют о том, что воздушная угроза для столицы РФ сохраняется.

Эксперты отмечают, что подобные атаки имеют не только военное, но и психологическое значение, поскольку демонстрируют уязвимость регионов, которые ранее считались относительно защищенными от последствий войны.

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