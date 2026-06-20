Дрони дісталися за 2000 кілометрів: який важливий об’єкт в РФ опинився під ударом

У Росії повідомили про атаку безпілотників на Тюменський нафтопереробний завод – один із найбільших приватних НПЗ країни, розташований приблизно за дві тисячі кілометрів від українського кордону. Подія стала черговим свідченням того, що стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ більше не можуть почуватися повністю захищеними.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Bloomberg, губернатор Тюменської області Олександр Моор заявив, що після інциденту на території підприємства були задіяні аварійні служби. За його словами, виробничі потужності не зазнали пошкоджень, а персонал було оперативно евакуйовано.

Тюменський НПЗ є важливою ланкою російської паливної інфраструктури. Підприємство здатне переробляти близько 151 тисячі барелів нафти на добу та забезпечує значну частину внутрішнього ринку нафтопродуктами. Саме тому будь-які загрози його роботі привертають підвищену увагу як влади, так і учасників ринку.

Особливого значення інцидент набуває на тлі проблем, які останнім часом накопичуються в російській нафтовій галузі. За оцінками аналітичної компанії EA Analytics, у червні обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні два десятиліття. Одразу кілька регіонів уже офіційно повідомили про нестачу бензину, а після попередніх атак на нафтопереробні потужності в Московському регіоні мешканці столиці зіткнулися зі зростанням цін на пальне.

На тлі нових атак безпілотників російська влада була змушена тимчасово обмежити роботу кількох аеропортів на Уралі. Це вкотре продемонструвало, що удари по тилових регіонах дедалі сильніше впливають не лише на військову, а й на цивільну інфраструктуру Росії.

Експерти зазначають, що систематичні атаки на енергетичні об'єкти можуть посилити тиск на паливний сектор РФ, який уже стикається зі зростаючими труднощами в умовах війни та санкцій.

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