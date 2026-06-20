Дроны добрались за 2000 километрах: какой важный объект в РФ оказался под ударом

В России сообщили об атаке беспилотников на Тюменский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших частных НПЗ страны, расположенный примерно в двух тысячах километрах от украинской границы. Событие стало очередным свидетельством того, что стратегические объекты в глубоком тылу РФ больше не могут чувствовать себя полностью защищенными.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

По информации Bloomberg, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что после инцидента на территории предприятия были задействованы аварийные службы. По его словам, производственные мощности не получили повреждений, а персонал был оперативно эвакуирован.

Тюменский НПЗ является важным звеном российской топливной инфраструктуры. Предприятие способно перерабатывать около 151 тысяч баррелей нефти в сутки и обеспечивает значительную часть внутреннего рынка нефтепродуктами. Именно поэтому любые угрозы его работе привлекают особое внимание как власти, так и участников рынка.

Особое значение инцидент приобретает на фоне проблем, которые в последнее время скапливаются в российской нефтяной отрасли. По оценкам аналитической компании EA Analytics, в июне объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия. Сразу несколько регионов уже официально сообщили о нехватке бензина, а после предварительных атак на нефтеперерабатывающие мощности в Московском регионе столицы столкнулись с ростом цен на топливо.

На фоне новых атак беспилотников российские власти вынуждены были временно ограничить работу нескольких аэропортов на Урале. Это в очередной раз продемонстрировало, что удары по тыловым регионам все сильнее влияют не только на военную, но и гражданскую инфраструктуру России.

Эксперты отмечают, что систематические атаки на энергетические объекты могут усилить давление на топливный сектор РФ, уже сталкивающееся с растущими трудностями в условиях войны и санкций.

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