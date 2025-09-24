Дрони дістали Башкирію: який важливий об'єкт РФ вдалося уразити

Підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії знову атакували невідомі дрони. Цікаво, що завод географічно знаходиться приблизно за 1400 км від кордону з Україною.

"Газпром нафтохім Салават". Фото: з відкритих джерел

Першими про атаку повідомили російські пропагандистські ЗМІ, наголосивши, що місцеві жителі повідомляли про гучні звуки.

Російські ЗМІ зазначають, що ТОВ "Газпром нафтохім Салават", яке входить до структури ПАТ "Газпром", керує найбільшим на півдні Башкортостану нафтопереробним комплексом. Підприємство займається повним циклом переробки вуглеводневої сировини та випускає понад 150 видів продукції, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилен. За даними сервісу Rusprofile, в 2024 році виторг компанії склав 303 млрд рублів, а чистий прибуток — 4,4 млрд.

За даними джерел, далекобійні дрони СБУ вразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – основу заводу. Саме вона спочатку очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України в серпні 2025 року вразили ударними БПЛА російський полігон "Молькіно" у Краснодарському краї. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, удар був здійснений 14-ма ударними БпЛА.

Внаслідок атаки знищено декілька ОТРК "Іскандер", пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1". Також постраждали складські приміщення та інша автомобільна техніка.

Зазначається, що вони обстрілювали Дніпропетровщину, Донецьку область, Запоріжжя та Харківщину.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 14 вересня Росія здригнулася від серії потужних вибухів. Відразу два інциденти сталися в різних регіонах країни: атака безпілотників викликала масштабну пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів, а на залізниці в Орловській області пролунали вибухи, які спричинили загибель людей.



